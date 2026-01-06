Revelan nuevo video de conductora tras arrastrar a motociclista en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video de vigilancia difundido recientemente revela el momento en que una mujer, identificada como Gaby N, llega con total tranquilidad a su domicilio en Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, minutos después de presuntamente haber atropellado a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
La grabación, captada a las 23:10 horas del sábado 3 de enero, muestra cómo la conductora desciende del automóvil sin aparentes signos de nerviosismo o angustia. Luego de abrir el portón del domicilio, se toma el tiempo para estacionar el coche al interior, sin saber que su conducta había quedado registrada por una cámara de seguridad ubicada sobre la calle Lago Azul, en el municipio mexiquense.
De acuerdo con reportes preliminares, la mujer habría huido del lugar del accidente tras embestir al motociclista Roberto Hernández, de 52 años, quien quedó tendido sobre el pavimento y más tarde perdió la vida a consecuencia del impacto. El video refuerza la versión de que, tras abandonar el lugar del hecho, la presunta responsable se refugió en su hogar sin dar aviso a las autoridades ni solicitar auxilio.
Actualmente, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México trabajan en la integración de la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades legales por el fallecimiento del motociclista y la huida posterior de la conductora involucrada.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, relacionado con los hechos ocurridos la noche del sábado.
Como parte de las primeras diligencias, se identificó el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y a la persona a cuyo nombre está registrado. Sin embargo, la autoridad capitalina aclaró que, hasta ahora, no existe certeza jurídica sobre la identidad de quien lo conducía en el momento del hecho, por lo que continúan las investigaciones para su esclarecimiento.
Además, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron un automóvil con características similares en calles de Nezahualcóyotl, por lo que se mantienen en coordinación con la Policía de Investigación y la Fiscalía del Estado de México para su aseguramiento y análisis pericial, mientras continúa la revisión de videograbaciones y el rastreo de testigos.
rmr