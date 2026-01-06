Revelan nuevo video de conductora tras arrastrar a motociclista en CDMX

Actualmente, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México trabajan en la integración de la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades legales por el fallecimiento del motociclista y la huida posterior de la conductora involucrada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, relacionado con los hechos ocurridos la noche del sábado.

Como parte de las primeras diligencias, se identificó el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y a la persona a cuyo nombre está registrado. Sin embargo, la autoridad capitalina aclaró que, hasta ahora, no existe certeza jurídica sobre la identidad de quien lo conducía en el momento del hecho, por lo que continúan las investigaciones para su esclarecimiento.