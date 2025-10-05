Omar "N", exfutbolista de Chivas, seguirá en prisión preventiva; lo acusan de abusar a menor de edad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista Omar "N", señalado por el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado formalmente este domingo por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la detención fue realizada en el municipio de Zapopan, y posteriormente el imputado fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar su proceso legal.

De acuerdo con el documento, se expusieron suficientes datos de prueba durante la audiencia de formulación de imputación. La defensa de Omar “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo se amplió a 144 horas.

Será hasta el próximo 10 de octubre cuando se celebre la audiencia que determinará si se le vincula a proceso. La acusación, informó la fiscalía, "está fundamentada en el artículo 142-L, fracción I y II, en relación con el artículo 142-Ñ, fracciones I, III, IV, V y VI del Código Penal del Estado de Jalisco".