Detienen a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, por presunto abuso sexual infantil

Por este motivo, será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso, en la que se determinará si Omar “N” será formalmente imputado por el delito señalado, previsto en los artículos 142-L fracción I y II en relación con el Código Penal del Estado de Jalisco. Hasta entonces, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, a fin de garantizar la continuidad del proceso judicial.

Omar “N”, de 41 años, fue uno de los delanteros más destacados del futbol mexicano en las dos últimas décadas. Debutó en 2001 con las Chivas del Guadalajara, equipo con el que se convirtió en su máximo goleador histórico. Con la Selección Mexicana, participó en el Mundial de Alemania 2006, la Copa América 2007 y conquistó la Copa Oro en 2003 y 2009. Se retiró en 2019 con los Leones Negros de la UdeG en la Liga de Expansión MX.

