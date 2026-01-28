México

¡No te lo pierdas! La Copa del Mundo a dos horas de Morelia

La Copa del Mundo 2026 llega a México y recorrerá 9 ciudades
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A solo dos horas de Morelia, el trofeo oficial de la Copa del Mundo 2026 llegará a Querétaro como parte de su gira previa al inicio del torneo más esperado del planeta.

Esta visita forma parte del recorrido del trofeo por distintas ciudades del país, una experiencia única que permitirá a los aficionados acercarse al símbolo máximo del futbol internacional rumbo al Mundial que México albergará junto a Estados Unidos y Canadá.

El evento es completamente gratuito y permitirá a los aficionados tener una experiencia inmersiva e interactiva con la oportunidad de tomarse fotos con el trofeo oficial de la FIFA.

Recorrido del Trofeo en México

  • Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo, en el Estadio Akron

  • León: 4 y 5 de marzo, en el Poliforum

  • Chihuahua: 9 y 10 de marzo, en el Centro de Convenciones

  • Querétaro: 11 y 12 de marzo, en el Centro de Convenciones

  • Monterrey: 14 al 16 de marzo, en el Estadio BBVA

  • Puebla: 18 y 19 de marzo, en el Centro de Congresos

  • Mérida: 21 y 22 de marzo, en el Centro Internacional de Congresos y también será llevado a Chichen Itzá.

  • Ciudad de México: 5 al 8 de junio, en Utopía Mixhuca

No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única con el trofeo de la Copa del Mundo.

