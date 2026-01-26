Kin se roba el show: la mascota del Tri lanza su propio documental rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México presentó este viernes el documental oficial de Kin, la mascota que ha acompañado al equipo tricolor en sus más recientes aventuras mundialistas y que hoy se perfila como uno de los símbolos más emotivos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

A través de redes sociales, se dio a conocer un video donde Kin narra su historia como “un mexicano como tú”, que ha estado presente en Brasil, Rusia y Qatar, y que ahora se prepara para el reto más grande: animar a México en su tercera vez como país anfitrión del Mundial.

“Mi oficina son los estadios, mi religión es el fútbol y mis oraciones son porras llenas de pasión”, dice Kin en el video, que mezcla humor, nostalgia y orgullo patrio. Con su penacho heredado, representa la conexión entre la herencia cultural y la identidad futbolera del país.

El documental destaca valores como la pasión, la unidad y el amor por la camiseta nacional, en una campaña que busca encender la emoción de millones de aficionados de cara a 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá serán sede del torneo más importante del planeta.