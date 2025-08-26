México

Niño queda atrapado en máquina de peluches en Nuevo León

Testigos narraron que el niño tenía dificultad para respirar por el calor y encierro
El menor permaneció encerrado cerca de 30 minutos en una máquina de premios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión y desesperación vivieron clientes y trabajadores de una plaza comercial en Santa Catarina, Nuevo León, luego de que un niño de ocho años quedó atrapado dentro de una máquina de peluches durante al menos 30 minutos.

El hecho ocurrió en el centro comercial ubicado sobre el Bulevar Díaz Ordaz y la calle Hidalgo, en la colonia La Fama. El menor, identificado como Dorlan Alexander, ingresó por un acceso de la máquina de premios conocida como “Muñe Locos”, quedando encerrado sin poder salir.

De acuerdo con testigos, la familia del menor había acudido previamente a una peluquería de la zona. Tras terminar el corte de cabello, el niño pidió permiso para ir a jugar, acompañado de su abuela. Minutos después, la situación se tornó caótica cuando el menor quedó dentro de la máquina y comenzó a mostrar signos de sofocación.

“Yo iba pasando y miré a una madre desesperada y a un padre que no sabían qué hacer porque su hijo se metió a la máquina de los peluches, quedó literalmente adentro de la máquina y la tapa se cerró”
narró Erik Antonio Valdez Villanueva, comerciante que intervino para liberar al niño

El testigo relató que, pese a que el personal del establecimiento pidió esperar a rescatistas especializados, decidió actuar al ver la urgencia. “El personal de la tienda me estaba impidiendo y me decía: ‘no le muevas, ahí viene gente preparada’, y les contesté: ‘muchos opinan, pero no hacen nada’”, dijo.

Tras dialogar con la madre, Valdez forzó la compuerta de la máquina y logró extraer al menor, quien ya presentaba dificultad para respirar debido al calor y al encierro.

Poco después arribaron elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, quienes valoraron al niño y confirmaron que se encontraba en condición estable, sin lesiones graves.

El rescate se concretó después de casi media hora de tensión, dejando como lección la importancia de la rápida intervención ciudadana en situaciones de emergencia.

