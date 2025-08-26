Niño queda atrapado en máquina de peluches en Nuevo León

El testigo relató que, pese a que el personal del establecimiento pidió esperar a rescatistas especializados, decidió actuar al ver la urgencia. “El personal de la tienda me estaba impidiendo y me decía: ‘no le muevas, ahí viene gente preparada’, y les contesté: ‘muchos opinan, pero no hacen nada’”, dijo.

Tras dialogar con la madre, Valdez forzó la compuerta de la máquina y logró extraer al menor, quien ya presentaba dificultad para respirar debido al calor y al encierro.

Poco después arribaron elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, quienes valoraron al niño y confirmaron que se encontraba en condición estable, sin lesiones graves.

El rescate se concretó después de casi media hora de tensión, dejando como lección la importancia de la rápida intervención ciudadana en situaciones de emergencia.