Hombre es embestido por toro durante festival en Tlaxcala [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Durante la Huamantlada 2025, evento taurino que se realiza en Tlaxcala, ocho personas resultaron heridas: siete hombres y una mujer. En redes sociales se viralizó un video de un toro embistiendo a un hombre, hecho que causó diversas reacciones entre los internautas.

De acuerdo con medios nacionales, los afectados tienen edades que van de los 8 a los 62 años, y la mayoría no requirió cuidados de especialidad.

El caso más delicado fue el de un hombre de 44 años, originario de Xaneletla, Puebla, quien fue embestido por un toro dentro del circuito.

El lesionado sufrió dos cornadas una en el abdomen y otra en un muslo, además de un trauma cerrado de tórax, por lo que recibió atención médica urgente.