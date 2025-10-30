Multan a Junior H por interpretar “El Azul” en Fiestas de Octubre en Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Junior H fue sancionado con una multa de 66 mil pesos por interpretar el narcocorrido El Azul durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco.
La información fue confirmada por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien aseguró que la canción fue agregada a última hora durante el show del pasado 28 de octubre, violando así el reglamento local que prohíbe la apología del delito en espectáculos públicos.
“Se había entregado un listado de temas, pero en el último momento interpretó una canción prohibida. No se trata de censura, sino de cumplir con un reglamento que protege a la comunidad”, declaró el alcalde.
De acuerdo con la Ley de Ingresos vigente de Zapopan, la multa asciende a 33 mil pesos para el promotor del evento y otros 33 mil pesos para el recinto, sumando un total de 66 mil pesos en sanciones. Aunque se contemplaba inicialmente una penalización mayor, el Ayuntamiento aplicó el monto establecido en la normativa más reciente.
Además de la multa, el gobierno municipal advirtió que tanto el recinto como los organizadores podrían enfrentar un veto temporal para futuros conciertos, mientras se revisan los protocolos de supervisión en este tipo de eventos masivos.
Jalisco ha mantenido en los últimos años una postura firme contra la normalización de la violencia a través de la música. En municipios como Guadalajara y Zapopan se han implementado multas, cancelaciones y restricciones a artistas que incluyan letras relacionadas con el narcotráfico.
Entre los casos recientes destacan:
Peso Pluma (2023): Multa al promotor por interpretar “PRC” y “Siempre pendientes”; evento posterior cancelado.
Fuerza Regida (2023): Sanción económica por cantar corridos bélicos en Guadalajara.
Grupo Arriesgado (2023): Cancelación de presentación en Tlaquepaque ante posible riesgo de violencia.
El Komander (2015): Prohibición temporal tras interpretar temas prohibidos en Zapopan.
Los Tucanes de Tijuana (2008): Sancionados por cantar narcocorridos en el Palenque.
Junior H, considerado uno de los máximos exponentes del subgénero conocido como corridos tumbados, no ha emitido hasta el momento un posicionamiento oficial sobre la sanción. Sin embargo, su gira $ad Boyz Mania continúa con fechas confirmadas en otras ciudades del país.
El caso ha generado debate en redes sociales, donde algunos seguidores defendieron el derecho del artista a expresarse libremente, mientras otros respaldaron la decisión del gobierno local.
