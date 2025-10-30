Multan a Junior H por interpretar “El Azul” en Fiestas de Octubre en Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Junior H fue sancionado con una multa de 66 mil pesos por interpretar el narcocorrido El Azul durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco.

La información fue confirmada por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien aseguró que la canción fue agregada a última hora durante el show del pasado 28 de octubre, violando así el reglamento local que prohíbe la apología del delito en espectáculos públicos.

“Se había entregado un listado de temas, pero en el último momento interpretó una canción prohibida. No se trata de censura, sino de cumplir con un reglamento que protege a la comunidad”, declaró el alcalde.

De acuerdo con la Ley de Ingresos vigente de Zapopan, la multa asciende a 33 mil pesos para el promotor del evento y otros 33 mil pesos para el recinto, sumando un total de 66 mil pesos en sanciones. Aunque se contemplaba inicialmente una penalización mayor, el Ayuntamiento aplicó el monto establecido en la normativa más reciente.