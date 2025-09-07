Mueren dos niños intoxicados en un temazcal en Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos niños, hermanos de 10 y 11 años de edad, fallecieron por intoxicación al interior de un temazcal ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en la ciudad de Puebla. Su madre también resultó afectada y fue trasladada en estado grave a un hospital.
De acuerdo con medios nacionales, los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando la familia ingresó al baño de vapor tradicional. Presuntamente, el recinto no contaba con ventilación adecuada, lo que provocó una acumulación de humo y monóxido de carbono derivado de la quema de leña y hierbas.
Fue un familiar quien encontró a los menores inconscientes junto a su madre. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron la emergencia y confirmaron el deceso de los niños en el lugar.
La mujer, identificada como Montserrat “N”, de 34 años, fue trasladada al Hospital General del Norte, donde permanece bajo observación médica.
La Fiscalía General del Estado de Puebla lleva a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos. La principal hipótesis apunta a una intoxicación por hipoxemia, es decir, la falta de oxígeno en la sangre, provocada por la inhalación de gases tóxicos en un espacio cerrado.
Es de apuntar que este tipo de baños de vapor, utilizados tradicionalmente en distintas regiones del país, conllevan riesgos cuando no se cumplen medidas mínimas de seguridad, como la ventilación adecuada, supervisión médica o el uso responsable de materiales combustibles.
rmr