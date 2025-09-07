Mueren dos niños intoxicados en un temazcal en Puebla

De acuerdo con medios nacionales, los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando la familia ingresó al baño de vapor tradicional. Presuntamente, el recinto no contaba con ventilación adecuada, lo que provocó una acumulación de humo y monóxido de carbono derivado de la quema de leña y hierbas.

Fue un familiar quien encontró a los menores inconscientes junto a su madre. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron la emergencia y confirmaron el deceso de los niños en el lugar.