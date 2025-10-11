Muere Don Nico, hombre que fue atacado mientras denunciaba baches en Guanajuato

A través de sus redes sociales oficiales, la administración local expresó su “más profundo pesar” por la muerte del ciudadano, a quien calificó como víctima de “un cobarde ataque” ocurrido el pasado martes.

“Este lamentable hecho no quedará impune”, afirmó el gobierno de Salvatierra en su comunicado, donde también ofreció respaldo a la familia y reafirmó su compromiso de trabajar por la paz y la tranquilidad de la comunidad.

Don Nico, ampliamente conocido en su comunidad por ser dueño de una heladería en Urireo, había ganado notoriedad por realizar transmisiones en vivo para denunciar problemas locales, como el mal estado de las carreteras. Fue precisamente durante una de estas denuncias que fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta.