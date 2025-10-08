"Te amo, ya me mataron"; disparan a hombre en vivo mientras denunciaba baches de carreteras en Guanajuato [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su teléfono celular en Salvatierra, Guanajuato. El hecho ocurrió el martes mientras la víctima denunciaba el mal estado de las carreteras del municipio.

Durante la transmisión, de la que circula un extracto en redes sociales, el hombre, identificado como "Don Nico" y de oficio comerciante paletero, señalaba que las vías representan un riesgo constante para automovilistas, peatones y transporte público.

En el visual se ve a los agresores acercarse a bordo de una motocicleta y, al tener en frente a la víctima, le disparan a quemarropa. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los atacantes.

En el video se escuchan los lamentos del agredido tras ser baleado: "Te amo, ya me mataron, cuida a mis niños, edúcalos...".

El reporte indica que el hombre fue auxiliado por otras personas que presenciaron el ataque; se reporta en estado grave en un hospital de la zona.

IMÁGENES SENSIBLES, VER VIDEO BAJO PROPIA RESPONSABILIDAD: