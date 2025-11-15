Monte de Piedad continuará en huelga; seguirán cerradas las 302 sucursales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Nacional Monte de Piedad informó que sus 302 sucursales en todo el país permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, luego de que la mayoría de sus trabajadores votara a favor de continuar con la huelga nacional, iniciada el pasado 1 de octubre.

La decisión fue resultado de una jornada de votación realizada del 12 al 14 de noviembre, en la que el personal ratificó el paro laboral, prolongando el cierre de la red de casas de empeño más grande del país.

La institución detalló que el proceso de calificación de huelga seguirá su curso ante las autoridades laborales, y que se informará oportunamente sobre los avances que surjan en el conflicto.

Monte de Piedad aseguró que todas las prendas empeñadas se encuentran seguras y resguardadas en las bóvedas, bajo estrictas medidas de seguridad.

“A nuestros clientes les reiteramos que las prendas se encuentran seguras y resguardadas, y que continuaremos informando sobre los medios de pago y canales de atención disponibles”, indicó la institución en un comunicado.

La huelga fue convocada por el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que acusó a la empresa de incumplir un acuerdo firmado en 2024 y de intentar liquidar el contrato colectivo de trabajo, lo que agudizó un conflicto que lleva al menos tres años.

Los trabajadores recordaron que en 2024 ya se había realizado un paro de un mes, en rechazo a un contrato de protección, propuesta que también fue rechazada por la base sindical.