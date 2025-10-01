Monte de Piedad estalla en huelga; cierran sucursales en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la madrugada de este miércoles, trabajadores del Nacional Monte de Piedad estallaron una huelga nacional por presuntas violaciones al contrato colectivo, despidos injustificados y acoso institucional. En Morelia, al menos dos sucursales permanecen cerradas como parte de este paro laboral.
En Morelia, las sucursales ya lucen con banderas rojinegras, mientras empleados sindicalizados explican a los usuarios las razones del paro.
El Sindicato Nacional de Empleados del Nacional Monte de Piedad acusa a la administración de haber incumplido acuerdos firmados en 2024. Señalan que se han aplicado medidas unilaterales que afectan sus condiciones laborales, como el acoso institucional, despidos sin justificación y recortes.
Actualmente, las más de 300 sucursales del Monte de Piedad a nivel nacional se encuentran inactivas. Esto incluye todas las operaciones presenciales: préstamos, refrendos, pagos, recuperación de prendas y atención al cliente.
La institución informó que todas las prendas están inventariadas, aseguradas y custodiadas de forma segura. Además, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, anunció cuatro beneficios temporales para proteger a los usuarios durante la huelga:
Extensión automática de la fecha de pago de las prendas.
Un refrendo adicional sin costo para joyas, autos y varios.
Sin comisión por custodia mientras dure la suspensión del servicio.
Condonación de comisiones por pago en tiendas Oxxo y Banamex.
Para conocer su nueva fecha de comercialización, los usuarios pueden consultar el sitio oficial: montepiedad.com.mx/prendasseguras
Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para reactivar los servicios. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha hecho un llamado al diálogo entre las partes, aunque no se han informado avances concretos en la negociación.
El sindicato reiteró que mantendrán el paro “el tiempo que sea necesario” hasta lograr una solución que garantice el respeto a sus derechos laborales.
rmr