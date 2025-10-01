Monte de Piedad estalla en huelga; cierran sucursales en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la madrugada de este miércoles, trabajadores del Nacional Monte de Piedad estallaron una huelga nacional por presuntas violaciones al contrato colectivo, despidos injustificados y acoso institucional. En Morelia, al menos dos sucursales permanecen cerradas como parte de este paro laboral.

En Morelia, las sucursales ya lucen con banderas rojinegras, mientras empleados sindicalizados explican a los usuarios las razones del paro.

El Sindicato Nacional de Empleados del Nacional Monte de Piedad acusa a la administración de haber incumplido acuerdos firmados en 2024. Señalan que se han aplicado medidas unilaterales que afectan sus condiciones laborales, como el acoso institucional, despidos sin justificación y recortes.