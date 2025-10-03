Mexicanos que iban en flotilla humanitaria a Gaza serán repatriados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Seis ciudadanos mexicanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una misión de ayuda humanitaria con destino a Gaza, aceptaron su repatriación voluntaria a México, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado, la cancillería detalló que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con las personas detenidas, quienes se encuentran en el centro de detención Ktziot, en territorio israelí. Todos se reportan en buen estado de salud.

“Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible”, señaló la SRE.

La flotilla internacional, en la que viajaban los connacionales, tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a la población civil en Gaza, en medio del conflicto que se vive en la región. Las autoridades israelíes interceptaron las embarcaciones y detuvieron a varios de sus integrantes.