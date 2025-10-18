Maximiliano Cortázar cae a fosa de agua durante relanzamiento del PAN [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el evento de relanzamiento de la imagen del Partido Acción Nacional (PAN), realizado este sábado en el Frontón México, el exdiputado federal Maximiliano Cortázar protagonizó un incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Maximiliano Cortázar, exdiputado federal panista y colaborador cercano al partido, cayó accidentalmente a una fosa de agua que forma parte de la escenografía montada para la obra teatral "La Malinche". El hecho ocurrió en plena actividad pública y frente a diversos asistentes, incluidos dirigentes y medios de comunicación.
De acuerdo con reportes de medios nacionales como Reforma, el percance se debió a un descuido al caminar por el escenario, donde no se percataron de la profundidad de la fosa escenográfica. Personal de logística acudió de inmediato a auxiliarlo, y aunque el susto fue notorio, no se reportaron lesiones de consideración.
El video de la caída comenzó a circular en redes sociales minutos después del incidente, generando reacciones diversas entre usuarios. Algunos lo tomaron con humor, mientras que otros señalaron una falta de previsión.
El evento fue convocado por la dirigencia nacional del PAN para presentar su nueva imagen institucional, la cual incluye un rediseño del logotipo y el anuncio de una estrategia política que buscará reconectar con la ciudadanía de cara a 2027.
