Maximiliano Cortázar cae a fosa de agua durante relanzamiento del PAN [Video]

Maximiliano Cortázar, exdiputado federal panista y colaborador cercano al partido, cayó accidentalmente a una fosa de agua que forma parte de la escenografía montada para la obra teatral "La Malinche". El hecho ocurrió en plena actividad pública y frente a diversos asistentes, incluidos dirigentes y medios de comunicación.

De acuerdo con reportes de medios nacionales como Reforma, el percance se debió a un descuido al caminar por el escenario, donde no se percataron de la profundidad de la fosa escenográfica. Personal de logística acudió de inmediato a auxiliarlo, y aunque el susto fue notorio, no se reportaron lesiones de consideración.