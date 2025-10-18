PAN presenta nueva imagen y rompe con alianzas rumbo a 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó oficialmente una nueva imagen institucional, con la que busca marcar el inicio de una nueva etapa rumbo a las elecciones de 2027. El anuncio se hizo durante un evento en Ciudad de México encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera.

Entre los cambios más notorios destaca la renovación de su logotipo, el cual deja atrás el diseño circular azul característico que el partido mantuvo por más de 70 años. Esta modificación gráfica forma parte de una estrategia más amplia con la que el PAN busca reconectar con la ciudadanía.