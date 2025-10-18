PAN presenta nueva imagen y rompe con alianzas rumbo a 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó oficialmente una nueva imagen institucional, con la que busca marcar el inicio de una nueva etapa rumbo a las elecciones de 2027. El anuncio se hizo durante un evento en Ciudad de México encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera.
Entre los cambios más notorios destaca la renovación de su logotipo, el cual deja atrás el diseño circular azul característico que el partido mantuvo por más de 70 años. Esta modificación gráfica forma parte de una estrategia más amplia con la que el PAN busca reconectar con la ciudadanía.
Además del cambio visual, la dirigencia panista anunció una serie de transformaciones internas que incluyen la apertura a candidaturas ciudadanas, nuevos mecanismos de selección de aspirantes mediante encuestas o procesos abiertos, y una afiliación más accesible para nuevos simpatizantes.
En palabras del dirigente nacional Jorge Romero Herrera, el relanzamiento implica también un giro estratégico. "Hoy anunciamos la apertura total del PAN en nuestra afiliación por medio de una plataforma tecnología. Se acabaron las cadenas y nunca más en el PAN alguien decidirá si puedes o no ser panista", dijo.
Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión del PAN de poner fin a las alianzas partidistas que sostuvo en años recientes, particularmente con el PRI.
Esta nueva etapa se presenta bajo el lema “Regresamos”, que simboliza —según sus dirigentes— un retorno a los valores fundacionales del PAN y un acercamiento con la ciudadanía.
rmr