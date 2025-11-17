Marcha Z fue un montaje, asegura Sheinbaum en conferencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las protestas realizadas durante la llamada “marcha de la generación Z”, al asegurar que “sus gritos y leperadas no me hacen nada” y reafirmar que su gobierno se mantiene “fuerte con el pueblo”.
En conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum restó importancia a la movilización, al tiempo que la calificó como “un montaje de la oposición”, aludiendo a que muchos de los asistentes también participaron en la Marea Rosa y que no eran, en su mayoría, jóvenes.
Aunque se trataba de una manifestación convocada por sectores de la juventud, Sheinbaum aseguró que no representa un movimiento genuino de las nuevas generaciones, y cuestionó incluso si hubo pago a participantes para generar imágenes de confrontación.
Durante su gira en Campeche, realizada al mismo tiempo que la movilización en la Ciudad de México, Sheinbaum recalcó que “la gente está feliz con nosotros” y que eso sí representa al “verdadero México”. Mencionó que mujeres y ciudadanos la recibieron con entusiasmo, lo cual, dijo, contrasta con lo que muestran algunos sectores inconformes.
Finalmente, reconoció que “hay personas a las que no les caigo bien”, y reafirmó su disposición a someterse a la revocación de mandato, como establece la Constitución.
RPO