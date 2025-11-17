Marcha Z fue un montaje, asegura Sheinbaum en conferencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las protestas realizadas durante la llamada “marcha de la generación Z”, al asegurar que “sus gritos y leperadas no me hacen nada” y reafirmar que su gobierno se mantiene “fuerte con el pueblo”.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum restó importancia a la movilización, al tiempo que la calificó como “un montaje de la oposición”, aludiendo a que muchos de los asistentes también participaron en la Marea Rosa y que no eran, en su mayoría, jóvenes.