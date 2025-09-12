México y China refuerzan cooperación en comercio e inversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este viernes 12 de septiembre una reunión con el embajador de China en México, Chen Daojiang, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo de dar continuidad al diálogo respetuoso y constructivo entre ambos países.

El encuentro se llevó a cabo pocos días después de que Daojiang presentara sus cartas credenciales, formalizando así el inicio de su labor diplomática en territorio mexicano.