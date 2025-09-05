México registra 51 casos de lepra en 2025; Sinaloa y Guerrero concentran los contagios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque suele considerarse una enfermedad del pasado, la lepra continúa presente en México, y en lo que va de 2025 se han registrado 51 casos confirmados, de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El reporte, actualizado hasta la semana 34, es decir, al 24 de agosto, señala que 32 de los contagios corresponden a hombres y 21 a mujeres. Si bien representa una disminución respecto a los 72 casos reportados en 2024, las autoridades sanitarias consideran que la lepra sigue siendo un problema de salud pública, no sólo por su naturaleza infecciosa, sino por el estigma social que enfrentan quienes la padecen.

Los estados con mayor número de contagios en 2025 son Sinaloa y Guerrero, que en conjunto suman 14 casos, lo que representa el 27.4% del total nacional. En años anteriores, también se han identificado casos relevantes en Guanajuato y Nayarit.

En 2024, Guerrero reportó 10 casos y Sinaloa nueve, lo que confirma que esta enfermedad mantiene su presencia en algunas regiones, sobre todo aquellas con condiciones climáticas tropicales o altos índices de pobreza, según advierten expertos.