¿Las vacaciones en México caducan? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, las vacaciones son un derecho laboral garantizado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero no son indefinidas. Existen plazos legales para disfrutarlas, y en caso de no hacerlo, pueden caducar.

De acuerdo con el artículo 76 de la LFT, todo trabajador con al menos un año de antigüedad tiene derecho a un mínimo de 12 días laborables de vacaciones pagadas, con un incremento progresivo según los años de servicio.

La reforma de Vacaciones Dignas, vigente desde 2023, duplicó el periodo mínimo (antes eran seis días) y estableció que los 12 días deben disfrutarse de manera continua, salvo que el trabajador decida fraccionarlos.

1er año: 12 días

2º año: 14 días

3º año: 16 días

Del 4º al 10º año: aumenta dos días por cada año, hasta llegar a 22.

11 a 15 años: 24 días

16 a 20 años: 26 días

21 a 25 años: 28 días

26 a 30 años: 30 días

31 a 35 años: 32 días

El artículo 81 de la LFT indica que el patrón debe otorgar las vacaciones dentro de los seis meses posteriores al aniversario laboral.

Si no lo hace, el trabajador tiene un plazo adicional de 12 meses para reclamarlas, lo que significa que caducan a los 18 meses contados desde la fecha en que se cumple un año de antigüedad.

Por ejemplo, si un empleado cumplió un año en enero de 2025, la empresa tiene hasta junio de 2026 para otorgarle sus vacaciones. Después de esa fecha, el derecho se pierde.