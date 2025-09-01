Justicia social, programas y soberanía: así fue el Primer Informe de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A once meses de asumir el cargo como la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Primer Informe de Gobierno, donde destacó avances legislativos, económicos y sociales que consolidan, dijo, una nueva etapa de la Cuarta Transformación nacional.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum abrió su mensaje con un tono emotivo:

“No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas [...] eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras”.

La mandataria enfatizó que su gobierno continúa la ruta iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero con una visión de “Prosperidad Compartida”, basada en salarios justos, programas sociales, y una activa participación del Estado para el desarrollo regional.