Justicia social, programas y soberanía: así fue el Primer Informe de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A once meses de asumir el cargo como la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Primer Informe de Gobierno, donde destacó avances legislativos, económicos y sociales que consolidan, dijo, una nueva etapa de la Cuarta Transformación nacional.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum abrió su mensaje con un tono emotivo:
“No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas [...] eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras”.
La mandataria enfatizó que su gobierno continúa la ruta iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero con una visión de “Prosperidad Compartida”, basada en salarios justos, programas sociales, y una activa participación del Estado para el desarrollo regional.
En su mensaje, Sheinbaum detalló que durante los últimos 12 meses se han aprobado 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas:
Elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial.
Incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Inclusión de los Programas de Bienestar como derechos constitucionales.
Reforma en favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Prohibición de la siembra de maíz transgénico.
Reforma para garantizar el acceso gratuito a internet.
“Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y todos”, afirmó.
La presidenta informó que, de 2018 a 2024, la pobreza en México se redujo del 41.9% al 29.5%, el nivel más bajo en cuatro décadas, mientras que el Coeficiente de Gini cayó de 0.426 a 0.391.
Asimismo, destacó:
Crecimiento económico estimado de 1.2% anual.
Inversión extranjera récord por más de 36 mil millones de dólares.
Reducción de trámites y digitalización gubernamental.
Reforma laboral para trabajadores de apps y aumento del salario mínimo en un 135% real desde 2018.
Sheinbaum reiteró su compromiso con el modelo de bienestar social, al que se destina el 2.3% del PIB. Algunos resultados destacados:
13 millones de adultos mayores reciben pensión bimestral.
3.8 millones de estudiantes de media superior cuentan con becas.
415 mil sembradores participan en Sembrando Vida.
390 mil viviendas serán construidas en 2025.
En salud, informó la apertura de 31 nuevos hospitales, entre ellos el Hospital Comunitario de Maruata, Michoacán, y la implementación del programa “La Clínica es Nuestra”.
Se puso en marcha el Bachillerato Nacional y el programa “Mi derecho, mi lugar”, que elimina el examen de ingreso a media superior en zonas urbanas. También se ampliaron las Universidades Benito Juárez y la Universidad Rosario Castellanos.
Entre las medidas en energía y medio ambiente:
Recuperación de Pemex y CFE como empresas del Estado.
Producción de 1.8 millones de barriles diarios.
Construcción de 40 nuevas plantas de generación eléctrica.
Programa de estufas eficientes para comunidades purépechas de Michoacán.
Tecnificación de riego agrícola en 18 estados, incluyendo Michoacán.
Se destacó el inicio de 20 proyectos de agua potable y el fortalecimiento de la red ferroviaria nacional, incluyendo los trenes México–Querétaro y México–Pachuca. También se invierte en puertos como el de Lázaro Cárdenas y carreteras como Nueva Italia–Lázaro Cárdenas.
“Vamos bien y vamos a ir mejor [...] con la fuerza de México, caminaré sin descanso, con rectitud y con valentía. ¡Que viva la grandeza de México!”, concluyó Sheinbaum ante funcionariado, legisladores y medios.
rmr