"Vamos bien y vamos a ir mejor", asegura Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el inicio del mes patrio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pronunció un mensaje cargado de simbolismo y compromiso con el pueblo, como parte de su Primer Informe de Gobierno.

“Vamos bien y vamos a ir mejor”, destacó Sheinbaum, reiterando su convicción de continuar con la transformación iniciada en 2018.

“Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”, expresó.