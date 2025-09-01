"Vamos bien y vamos a ir mejor", asegura Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el inicio del mes patrio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pronunció un mensaje cargado de simbolismo y compromiso con el pueblo, como parte de su Primer Informe de Gobierno.
“Vamos bien y vamos a ir mejor”, destacó Sheinbaum, reiterando su convicción de continuar con la transformación iniciada en 2018.
“Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”, expresó.
El mensaje fue parte del acto solemne desde Palacio Nacional, donde la mandataria subrayó los valores que guiarán su gobierno, centrados en el bienestar, la justicia social y la soberanía.
“México es un país grandioso con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia decimos con fuerza y alegría: Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario, somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México!”, puntualizó.
