Intercam, CIBanco y Vector pierden depósitos tras sanción de EE.UU.: Fitch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sistema financiero mexicano mantiene su estabilidad pese a los recientes señalamientos por presunto lavado de dinero, advirtió la agencia Fitch Ratings, aunque reconoció que este tipo de operaciones seguirá siendo una preocupación para las autoridades, incluidos los socios internacionales como Estados Unidos.

En su más reciente reporte sobre desempeño bancario en México, Fitch señaló que los bancos del país están bien posicionados para soportar la desaceleración económica, y no anticipó una presión significativa sobre las calificaciones crediticias del sector.

La calificadora subrayó que el impacto por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se concentró en tres instituciones financieras específicas: Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, que recientemente fueron multadas por más de 185 millones de pesos por su presunta relación con operaciones ilícitas.

De acuerdo con Fitch, estas entidades experimentaron una caída del 18 por ciento en sus depósitos al cierre del segundo trimestre de 2025, comparado con los niveles de mayo del mismo año. En contraste, los grandes bancos del sistema registraron un crecimiento del 2 por ciento en captación, frente al último trimestre de 2024.