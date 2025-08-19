EE.UU. vuelve a aplazar sanciones contra a CIBanco, Intercam y Vector hasta el 20 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de octubre las restricciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Las medidas, originalmente anunciadas en junio, prohibían ciertas transferencias de fondos hacia el sistema financiero estadounidense ante posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero. Esta es la segunda prórroga concedida, luego de que el pasado 9 de julio ya se había extendido el plazo hasta el 4 de septiembre.

A través de un comunicado, FinCEN destacó que “el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”.