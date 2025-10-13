Inicia oficialmente el fenómeno de "La Niña"; se prevé un invierno más heladas en México

Según información de Meteomex, este evento climático marcará las condiciones del invierno 2025-2026 en México, con un patrón caracterizado por ambientes más secos de lo normal, episodios aislados de aire ártico, madrugadas frías o con heladas, y mayor riesgo de sequía en diversas regiones del país.

Históricamente, los inviernos influenciados por La Niña presentan precipitaciones reducidas y temperaturas diurnas ligeramente más cálidas, aunque con amaneceres marcadamente fríos, especialmente en zonas del altiplano y del norte del país.