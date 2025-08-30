ICE deporta a dos bomberos mexicanos que combatían incendio en Washington

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a dos bomberos mexicanos que participaban como contratistas en el combate al incendio forestal Bear Gulch en el estado de Washington.

Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de agosto, cuando agentes federales revisaron la identidad de 44 trabajadores en la zona del incendio. Dos de ellos, de nacionalidad mexicana, presentaron discrepancias en su documentación.

Uno de los bomberos incluso tenía una orden de deportación previa, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados a la estación de Bellingham, para después ser deportados.

“Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, declaró uno de los afectados al periódico The Seattle Times.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explicó que la verificación de documentos se realizó a petición de guardabosques y del Buró de Administración de Tierras (BLM), debido a la ubicación remota del siniestro.