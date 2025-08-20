ICE detiene a 25 migrantes en Pensilvania; varios son mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 25 migrantes originarios de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras fueron detenidos por agentes de migración en carreteras de Pensilvania mientras se dirigían a su lugar de trabajo en la construcción.
Los hechos ocurrieron la mañana del martes 19 de agosto. De acuerdo con la Coalición de Inmigración de Pensilvania, encabezada por Jazmine Rivera, algunos de los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, aunque aún no se tiene la lista completa de los arrestados.
El primer arresto ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando un policía estatal detuvo un vehículo para pedir identificación al conductor y pasajeros. Tras la revisión, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron y arrestaron a 22 personas; únicamente un trabajador, ciudadano estadounidense, fue liberado.
Una hora después, seis agentes migratorios interceptaron otro vehículo y detuvieron a tres trabajadores latinos que también laboraban en la construcción del hospital Mount Nittany, en el condado Centre.
Según el comunicado de la Coalición, días antes varios empleados sospechaban que ICE los vigilaba en su lugar de trabajo y los seguía después de concluir su jornada laboral. Esa vigilancia habría permitido a los agentes ubicarlos y detenerlos en ruta hacia la obra.
Tras los hechos, organizaciones como la Red de Respuesta Rápida del condado Centre, el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad han organizado patrullajes comunitarios para prevenir más detenciones y brindar acompañamiento a las familias afectadas.
“La comunidad del condado de Centre ahora está aterrorizada y teme por su seguridad”, declaró Rivera.“Es nuestra responsabilidad defender los derechos humanos y garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto”, añadió.
mrh