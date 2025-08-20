ICE detiene a 25 migrantes en Pensilvania; varios son mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 25 migrantes originarios de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras fueron detenidos por agentes de migración en carreteras de Pensilvania mientras se dirigían a su lugar de trabajo en la construcción.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 19 de agosto. De acuerdo con la Coalición de Inmigración de Pensilvania, encabezada por Jazmine Rivera, algunos de los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, aunque aún no se tiene la lista completa de los arrestados.

El primer arresto ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando un policía estatal detuvo un vehículo para pedir identificación al conductor y pasajeros. Tras la revisión, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron y arrestaron a 22 personas; únicamente un trabajador, ciudadano estadounidense, fue liberado.