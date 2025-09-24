Homicidio en CCH Sur obliga a UNAM a revisar protocolos y aplicar medidas urgentes

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras el homicidio de un estudiante de 16 años ocurrido el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM, la institución anunció la revisión integral de los protocolos de seguridad y la implementación de medidas inmediatas de apoyo psicosocial.

El caso que conmocionó a la comunidad

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el estudiante Jesús perdió la vida luego de ser atacado con una navaja por otro alumno identificado como Ashton, dentro del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán.