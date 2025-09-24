Homicidio en CCH Sur obliga a UNAM a revisar protocolos y aplicar medidas urgentes

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras el homicidio de un estudiante de 16 años ocurrido el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM, la institución anunció la revisión integral de los protocolos de seguridad y la implementación de medidas inmediatas de apoyo psicosocial.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el estudiante Jesús perdió la vida luego de ser atacado con una navaja por otro alumno identificado como Ashton, dentro del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán.
Durante el hecho, un trabajador del CCH resultó lesionado al intentar detener al agresor y fue trasladado a un hospital. Tras la agresión, el joven atacante huyó y posteriormente se lanzó desde un edificio cercano, por lo que sufrió fracturas en ambas piernas y actualmente permanece bajo custodia policial en un hospital.
La Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario sesionó este miércoles en atención a lo instruido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. En la reunión, los consejeros expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad del CCH Sur.
Como parte de los acuerdos, se determinó:
Revisar integralmente los protocolos de seguridad en beneficio de alumnos y trabajadores.
Proponer medidas adicionales de control de acceso e infraestructura de seguridad.
Reforzar de manera inmediata las estrategias de apoyo psicosocial a la comunidad.
La sesión fue encabezada por Benjamín Barajas Sánchez, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, y contó con la participación de la directora del CCH Sur, Susana Lira de Garay, así como representantes de la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Comisión Especial de Seguridad de la UNAM.
La universidad aseguró que trabajará conjuntamente con padres de familia, estudiantes y trabajadores para garantizar un entorno más seguro dentro de sus planteles.
SHA