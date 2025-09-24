Lex Ashton revela que planeaba asesinar a 6 alumnos en el CCH Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El brutal ataque registrado el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, en la Ciudad de México, continúa generando conmoción a nivel nacional. Lex Ashton, un joven de 19 años, confesó que su intención era asesinar a seis personas dentro del plantel educativo.
“Yo me quería chingar a seis cabrones… solo se pudo uno porque otro me agarró”, declaró durante su detención, según información difundida por el periodista Carlos Jiménez.
De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió en el estacionamiento del plantel, donde la víctima mortal, Jesús Israel, de 16 años, se encontraba con su novia. Lex Ashton lo golpeó y posteriormente lo hirió en el cuello con una guadaña. La necropsia confirmó que la causa del fallecimiento fue una herida punzocortante.
Durante el incidente, un trabajador de mantenimiento de 65 años, identificado como Armando “N”, intentó intervenir y también resultó herido. Otro estudiante sufrió lesiones menores.
Tras la agresión, el joven agresor intentó quitarse la vida lanzándose desde el segundo piso del edificio escolar. Sobrevivió con fracturas en ambas piernas y permanece bajo custodia policial en el Hospital Regional 2 del IMSS, en la Calzada de las Bombas.
En redes sociales circula un perfil con el nombre “Lex Ashton”, en el que aparecen fotografías de armas y mensajes que, al parecer, anticipaban la tragedia. Uno de los más inquietantes decía: “Scum like me has the mission to reap the garbage” (“Escoria como yo tiene la misión de cosechar basura”).
Un informe preliminar elaborado por una institución pública sugiere que el joven habría sufrido acoso escolar durante años, lo que podría haber influido en su conducta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga el caso como homicidio calificado y lesiones dolosas.
mrh