Lex Ashton revela que planeaba asesinar a 6 alumnos en el CCH Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El brutal ataque registrado el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, en la Ciudad de México, continúa generando conmoción a nivel nacional. Lex Ashton, un joven de 19 años, confesó que su intención era asesinar a seis personas dentro del plantel educativo.

“Yo me quería chingar a seis cabrones… solo se pudo uno porque otro me agarró”, declaró durante su detención, según información difundida por el periodista Carlos Jiménez.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió en el estacionamiento del plantel, donde la víctima mortal, Jesús Israel, de 16 años, se encontraba con su novia. Lex Ashton lo golpeó y posteriormente lo hirió en el cuello con una guadaña. La necropsia confirmó que la causa del fallecimiento fue una herida punzocortante.