Así fue planeado el ataque contra colaboradores de Clara Brugada: autoridades revelan detalles

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Autoridades federales y capitalinas informaron este miércoles sobre avances relevantes en la investigación del homicidio de Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores del Gobierno de la Ciudad de México asesinados el pasado 20 de mayo de 2025 en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.
En conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos; y el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, se confirmó la detención de 13 personas, derivada de 11 cateos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México.
Entre los detenidos destacan Jesús “N” y Adlete “N”, acusados de homicidio y asociación delictuosa, así como Neri “N”, señalado como coordinador logístico del ataque. También fueron capturados Bram “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”, vinculados al mismo delito.
Las investigaciones revelaron que la mañana del crimen, una motocicleta fue descargada de una camioneta en Iztacalco y utilizada para perpetrar el ataque sobre Calzada de Tlalpan, cuando José Muñoz estaba a punto de abordar un vehículo Audi junto a Ximena Guzmán. El tirador vestía chaleco fluorescente y abrió fuego directo contra las víctimas, para luego huir en motocicleta y posteriormente cambiar a un Nissan Kicks y a una camioneta tipo Urban, con dirección al Estado de México.
El seguimiento tecnológico permitió identificar la participación de al menos cinco vehículos, incluidos un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, empleados en labores de vigilancia y seguimiento días previos al ataque. De acuerdo con las autoridades, existen indicios de que el homicidio fue planeado desde el 14 de mayo, aunque la ejecución se concretó el día 20.
García Harfuch subrayó que el operativo contó con el apoyo de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, lo que refleja la coordinación interinstitucional.
Por su parte, la Fiscalía de la CDMX explicó que, si bien se ha avanzado en la detención de los autores materiales y logísticos, la investigación sigue abierta para identificar y capturar a los autores intelectuales y al tirador que ejecutó el ataque.
“El compromiso es no dejar este hecho impune. Este operativo demuestra que el trabajo conjunto de nuestras instituciones da resultados”, afirmó Harfuch.
Las autoridades reiteraron que continuarán los trabajos de investigación y agradecieron el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el seguimiento de este caso.
SHA