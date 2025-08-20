Así fue planeado el ataque contra colaboradores de Clara Brugada: autoridades revelan detalles

Las investigaciones revelaron que la mañana del crimen, una motocicleta fue descargada de una camioneta en Iztacalco y utilizada para perpetrar el ataque sobre Calzada de Tlalpan, cuando José Muñoz estaba a punto de abordar un vehículo Audi junto a Ximena Guzmán. El tirador vestía chaleco fluorescente y abrió fuego directo contra las víctimas, para luego huir en motocicleta y posteriormente cambiar a un Nissan Kicks y a una camioneta tipo Urban, con dirección al Estado de México.

El seguimiento tecnológico permitió identificar la participación de al menos cinco vehículos, incluidos un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, empleados en labores de vigilancia y seguimiento días previos al ataque. De acuerdo con las autoridades, existen indicios de que el homicidio fue planeado desde el 14 de mayo, aunque la ejecución se concretó el día 20.

García Harfuch subrayó que el operativo contó con el apoyo de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, lo que refleja la coordinación interinstitucional.

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX explicó que, si bien se ha avanzado en la detención de los autores materiales y logísticos, la investigación sigue abierta para identificar y capturar a los autores intelectuales y al tirador que ejecutó el ataque.