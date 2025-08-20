Detienen a 13 implicados en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mensaje emitido este mediodía, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 13 personas fueron detenidas durante un operativo realizado en coordinación con el Gobierno de México, en relación con el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, integrantes de su equipo cercano.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros”, expresó Brugada.

La mandataria capitalina detalló que entre los detenidos se encuentran tres personas que participaron directamente en el asesinato, mientras que las demás están relacionadas con la logística del crimen.