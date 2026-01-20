Hallan muertos a cuatro arquitectos en cabaña de Jalisco

Gómez Farías, Jalisco (MiMorelia.com).- La muerte de cuatro jóvenes arquitectos en una cabaña de Gómez Farías, Jalisco, ha encendido alertas no solo por la tragedia, sino por las inconsistencias que rodean el caso y que han llevado a las familias a exigir que se investigue como homicidio.

Los cuerpos de Julio Enrique Zarco Vázquez, Patricia Jaqueline Venegas Nieves, Daysi Mariana Anguiano Larios y Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto fueron localizados en una cabaña situada en el predio conocido como El Corralito, una zona de difícil acceso y con mala señal telefónica, donde los jóvenes permanecieron sin ser localizados durante varios días.

La versión preliminar de las autoridades apunta a una intoxicación como causa de muerte. Sin embargo, los familiares denuncian que han recibido explicaciones contradictorias. Primero se les informó que el deceso habría sido provocado por alimentos o bebidas; después, que pudo tratarse de una camioneta encendida dentro del lugar. No obstante, aseguran que nunca observaron un vehículo en la cabaña.

Una de las mayores preocupaciones para las familias es que la comunicación con los jóvenes se mantenía activa vía WhatsApp, hasta que de manera abrupta los mensajes dejaron de llegar y los teléfonos se apagaron, lo que abre la sospecha de una posible manipulación de los dispositivos.

El Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco lamentó públicamente la muerte de los jóvenes, a quienes describió como profesionistas que “apenas comenzaban a construir sus sueños”, y aseguró que su memoria permanecerá viva dentro de la comunidad académica.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que se realizan los peritajes correspondientes para esclarecer lo ocurrido en la cabaña y determinar responsabilidades.