Muere adulto mayor por aparente infarto en cantina de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor falleció tras sufrir un aparente infarto mientras consumía alimentos en la cantina El Oasis del Gato, ubicada sobre la avenida Manuel Buendía, a la altura de la colonia Obrera, en la zona norte de Morelia.

Fuentes allegadas a las autoridades policiales informaron lo anterior. El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este lunes y fue reportado al número de emergencias 911.

Datos obtenidos durante la labor periodística revelaron que el hombre, de aproximadamente 60 años de edad, había llegado al establecimiento acompañado de un familiar. Ambos estaban comiendo cuando, en determinado momento, el sexagenario comenzó a sentirse mal, presentó dificultad para respirar y perdió el conocimiento.

Patrulleros y paramédicos acudieron al sitio, revisaron al masculino y confirmaron el deceso. Los uniformados acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos realizaron las averiguaciones correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue certificado y los dolientes realizaron los trámites necesarios para su sepultura.

SHA