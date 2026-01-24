Hallan 14 perros en predio en refugio de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 14 restos óseos de perros fueron localizados en el terreno que albergaba el Refugio Franciscano, durante los peritajes realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras el aseguramiento de más de 800 canes en un operativo efectuado el 7 de enero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los restos y cuerpos de perros se encontraban en avanzado estado de descomposición, enterrados dentro del predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. Las autoridades señalaron que los cuerpos estaban ocultos bajo capas de tierra y aserrín, lo que refuerza las sospechas de un manejo irregular de cadáveres.

Durante las diligencias se localizaron cuerpos completos de perros, algunos con signos de inhumación reciente, determinado por su estado de putrefacción. Además, se aseguraron 13 bolsas con residuos orgánicos, las cuales fueron enviadas a análisis.

Las autoridades buscan establecer si las muertes están relacionadas con negligencia extrema o si existió un entierro clandestino para ocultar la tasa real de mortalidad de los animales que permanecían en el lugar.

Tras el operativo, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, supervisó el traslado de 858 perros a distintos espacios para su recuperación y atención médica.

Estado de salud de los canes rescatados

De acuerdo con el último reporte clínico de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), 638 perros se encuentran en condición regular, 171 permanecen delicados bajo observación permanente y 49 han sido estabilizados tras recibir atención por padecimientos dermatológicos, cardíacos y respiratorios.

Del total de animales, 361 son machos y 497 hembras; en cuanto a edad, cuatro son cachorros, 595 adultos y 259 geriatras. Respecto a su tamaño, 72 son de talla chica, 593 mediana y 193 grande.