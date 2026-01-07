Clausuran refugio y rescatan a decenas de perros y gatos maltratados en Cuajimalpa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Autoridades capitalinas llevaron a cabo un operativo conjunto para rescatar a perros y gatos que se encontraban en un inmueble asegurado en la alcaldía Cuajimalpa, conocido como Refugio Franciscano.

La acción fue realizada por más de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Según informaron ambas dependencias en redes sociales, el operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial y como parte de una investigación en curso. El objetivo fue garantizar el rescate, resguardo y atención médica de los animales localizados en el predio.

Atención veterinaria y resguardo digno

Los ejemplares, entre ellos perros y gatos, fueron trasladados con cuidado a instalaciones adecuadas, donde recibirán atención veterinaria y condiciones apropiadas para su recuperación.