Grupo Salinas alista defensa legal por cobros del SAT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, emitió un comunicado este domingo en el que acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar bajo presiones políticas y de avalar abusos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra sus empresas.
En el boletín, la empresa señaló que las recientes resoluciones judiciales en su contra forman parte de una estrategia orquestada por el Poder Ejecutivo federal para desmantelar el Estado de Derecho en el país. “Desde hace mucho tiempo […] hemos advertido que, producto de la reforma judicial y su gran farsa electoral, el Estado de Derecho en nuestro país dejaría de existir”, se lee en el documento.
Grupo Salinas afirmó que los ministros de la Corte actúan de forma “ilegítima” y “sumisos a los intereses del Poder Ejecutivo”. Además, acusó que sus empresas han sido objeto de una campaña de hostigamiento fiscal con más de 280 menciones en conferencias presidenciales y auditorías con supuestos cobros indebidos.
Entre los principales reclamos, destacan presuntos dobles cobros de impuestos, los cuales consideran inconstitucionales y políticamente motivados. “Lo que no haremos jamás es ceder ante los cobros dobles abusivos”, reiteraron.
La empresa también advirtió que las resoluciones actuales de la SCJN no son definitivas y que acudirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para continuar con su defensa.
Finalmente, Grupo Salinas anunció que evalúa interponer una demanda contra funcionarios del SAT por negarles el derecho constitucional de petición y por la “dilación intencional” en la resolución de sus casos.
rmr