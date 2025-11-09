Grupo Salinas alista defensa legal por cobros del SAT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, emitió un comunicado este domingo en el que acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar bajo presiones políticas y de avalar abusos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra sus empresas.

En el boletín, la empresa señaló que las recientes resoluciones judiciales en su contra forman parte de una estrategia orquestada por el Poder Ejecutivo federal para desmantelar el Estado de Derecho en el país. “Desde hace mucho tiempo […] hemos advertido que, producto de la reforma judicial y su gran farsa electoral, el Estado de Derecho en nuestro país dejaría de existir”, se lee en el documento.

Grupo Salinas afirmó que los ministros de la Corte actúan de forma “ilegítima” y “sumisos a los intereses del Poder Ejecutivo”. Además, acusó que sus empresas han sido objeto de una campaña de hostigamiento fiscal con más de 280 menciones en conferencias presidenciales y auditorías con supuestos cobros indebidos.