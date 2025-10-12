Grabaciones y mensajes: claves en el caso de Omar ‘N’ por presunto abuso sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista Omar “N”, conocido por su paso por las Chivas de Guadalajara, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, tras una audiencia celebrada el pasado 10 de octubre en Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con el abogado de la víctima, Juan Soltero, el imputado habría ejercido presión psicológica, chantaje emocional y ofrecimientos económicos hacia la menor. Frases como “Si no lo haces, ya no les voy a ayudar” forman parte de los audios y mensajes que la joven grabó como evidencia.
El testimonio reveló que la víctima soportó meses de abuso en silencio, motivada finalmente por su pareja sentimental para hablar con su madre y presentar pruebas. Capturas de pantalla y grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía, la cual logró que el juez dictara prisión preventiva oficiosa por seis meses, medida que podría extenderse hasta por dos años.
Aunque el juicio formal aún no tiene fecha definida, se espera que las audiencias comiencen en las próximas semanas. El caso ha generado indignación en redes sociales y reacciones en el ámbito deportivo, donde Omar “N” era una figura reconocida.
