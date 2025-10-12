Grabaciones y mensajes: claves en el caso de Omar ‘N’ por presunto abuso sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista Omar “N”, conocido por su paso por las Chivas de Guadalajara, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, tras una audiencia celebrada el pasado 10 de octubre en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el abogado de la víctima, Juan Soltero, el imputado habría ejercido presión psicológica, chantaje emocional y ofrecimientos económicos hacia la menor. Frases como “Si no lo haces, ya no les voy a ayudar” forman parte de los audios y mensajes que la joven grabó como evidencia.