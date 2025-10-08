Aumentan acusaciones contra Omar 'N'

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La figura de Omar 'N', exfutbolista mexicano que brilló con el Club Guadalajara y la Selección Nacional, se tambalea bajo el peso de nuevas y graves acusaciones. A la reciente vinculación a proceso por abuso sexual infantil agravado, se suman ahora más denuncias que complican aún más su situación legal.
El pasado domingo, Omar 'N' fue vinculado a proceso tras una denuncia interpuesta por una joven de 17 años. Según la acusación, el exjugador habría abusado de ella en múltiples ocasiones desde que tenía apenas 11 años. Los hechos fueron denunciados ante la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco.
En rueda de prensa, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que existen más señalamientos en contra del exdeportista. "La denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses, y no es por un solo caso, es por varios", aseguró.
Zamora fue enfático al afirmar que la justicia no hará distinciones entre personas comunes o figuras públicas. “Que el delito no quede impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”, sostuvo.
Las nuevas denuncias, de las cuales no se han dado detalles públicos, ya son investigadas por la Fiscalía del Estado. El proceso se mantiene en curso, y el Gobierno estatal ha reiterado su compromiso con las víctimas y con la legalidad.
RPO