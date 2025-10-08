Aumentan acusaciones contra Omar 'N'

Zamora fue enfático al afirmar que la justicia no hará distinciones entre personas comunes o figuras públicas. “Que el delito no quede impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”, sostuvo.

Las nuevas denuncias, de las cuales no se han dado detalles públicos, ya son investigadas por la Fiscalía del Estado. El proceso se mantiene en curso, y el Gobierno estatal ha reiterado su compromiso con las víctimas y con la legalidad.