Fiscalía CDMX vincula a cuatro por asesinato de colaboradores cercanos a Brugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó en audiencia a cuatro personas señaladas como implicadas en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Los detenidos fueron identificados como Sandra “N”, Abraham “N”, David “N” y Joshua Raziel “N”. Su captura ocurrió en la colonia Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante un operativo en el que también se aseguraron drogas en varios domicilios cateados.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, los cateos permitieron localizar diversas sustancias ilícitas, lo que sustentó la imputación por delitos contra la salud, además de fortalecer las pruebas en torno a su participación en el doble homicidio ocurrido el pasado 20 de mayo.

Las investigaciones señalan que tres de los imputados son familiares, lo que facilitó su presunta coordinación para la logística que derivó en el asesinato de Guzmán y Muñoz. La audiencia, desarrollada en la Unidad de Gestión Judicial número 14 del Reclusorio Norte, se realizó de manera privada bajo estrictas medidas de seguridad.