Filtran mil videos íntimos grabados en moteles de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo escándalo de privacidad ha sacudido a México: más de 1,000 videos íntimos grabados en habitaciones de moteles fueron filtrados y difundidos en un sitio web de contenido para adultos.

Especialistas en ciberseguridad fueron quienes dieron la voz de alerta, tras detectar una base de datos con 1,017 videos que muestran a parejas en situaciones íntimas, grabadas sin su consentimiento. El contenido fue localizado en un sitio para adultos que opera fuera del país, dificultando su eliminación inmediata.