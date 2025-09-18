Se registra sismo en Oaxaca este jueves de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un sismo en el sur del país, específicamente en la región limítrofe entre los estados de Guerrero y Oaxaca, a aproximadamente 35 kilómetros al norte de Pinotepa Nacional, sin que ameritara la activación de la Alerta Sísmica.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:06:18 horas del 18 de septiembre de 2025, y fue detectado por sensores cercanos a la zona, sin embargo, la energía estimada en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos para emitir una alerta.

A través de su cuenta oficial en la red social X (@SASMEX), el sistema explicó que, aunque se detectó el evento, no representó riesgo considerable para las principales zonas urbanas del país.