FGR va por marino que evitó comparecer en caso de hidrocarburos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, delito relacionado con el contrabando de combustibles bajo denominaciones falsas para evadir impuestos.

De acuerdo con fuentes federales, la solicitud de aprehensión se presentó luego de que Farías Laguna y su equipo legal no acudieran a la audiencia programada para el miércoles 5 de noviembre en los juzgados federales del Altiplano, en Jalisco. Esta sería la tercera ocasión en la que el imputado pospone su comparecencia; la última reprogramación ocurrió el pasado 20 de octubre.

Farías Laguna, quien es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es uno de los implicados en una investigación de mayor alcance que también incluye a otros altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Aunque el contralmirante intentó ampararse para evitar su detención, dicho recurso le fue revocado, por lo que la orden de aprehensión en su contra se mantiene vigente y puede ser ejecutada en cualquier momento.

Cabe recordar que su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido el pasado 2 de septiembre por este mismo caso y actualmente se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos.