Estos once estados se quedarán sin agua, dice un estudio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no se toman medidas para paliar la sequía y la escasez de agua que ésta conlleva, no sólo podrían ser once los estados del país que para 2050 no tengan suministro del vital líquido; incluso, la cifra de entidades con estrés hídrico podría elevarse a 20, esto es, el 62.5 por ciento de las que existen.