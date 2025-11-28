Ernestina Godoy inicia cambios en la FGR: relevan a jefes de AIC y FEMDO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR como encargada de despacho, y con ello comenzaron los primeros cambios en áreas clave de la institución.
Uno de los más relevantes es el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en sustitución de Felipe de Jesús Gallo. Aunque hasta el momento la FGR no ha confirmado oficialmente el cambio a través de sus canales institucionales, la designación ha comenzado a ser operativa.
Elizalde Mora cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en áreas de seguridad. Inició su carrera en 2002 dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —antecesora de la actual FGR— y ha ocupado cargos en la Policía Federal, la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Además de su carrera en el servicio público, en su declaración patrimonial ha reportado ingresos por actividades empresariales del orden de 1.4 millones de pesos anuales, provenientes de negocios industriales o comerciales.
Por su parte, el ahora ex titular de la AIC, Felipe de Jesús Gallo, ha estado en el ojo público en meses recientes, tanto por investigaciones en su contra como por polémicas declaraciones, entre ellas la afirmación de que México es el mayor productor de fentanilo, que se volvió viral en 2024.
En paralelo, César Oliveros Aparicio fue nombrado como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en sustitución de Alfredo Higuera Bernal, quien ocupaba el cargo desde 2019.
Oliveros Aparicio se desempeñaba como jefe de Planeación y Análisis en la SSPC, donde tuvo un papel activo en operaciones contra el huachicoleo y el robo de vehículos. Su experiencia operativa se considera clave para fortalecer el combate a grupos delictivos organizados desde la FGR.
Estos ajustes marcan el inicio de una nueva etapa para la Fiscalía General de la República bajo la conducción temporal de Ernestina Godoy.
