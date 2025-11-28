Ernestina Godoy inicia cambios en la FGR: relevan a jefes de AIC y FEMDO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR como encargada de despacho, y con ello comenzaron los primeros cambios en áreas clave de la institución.

Uno de los más relevantes es el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en sustitución de Felipe de Jesús Gallo. Aunque hasta el momento la FGR no ha confirmado oficialmente el cambio a través de sus canales institucionales, la designación ha comenzado a ser operativa.

Elizalde Mora cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en áreas de seguridad. Inició su carrera en 2002 dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —antecesora de la actual FGR— y ha ocupado cargos en la Policía Federal, la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además de su carrera en el servicio público, en su declaración patrimonial ha reportado ingresos por actividades empresariales del orden de 1.4 millones de pesos anuales, provenientes de negocios industriales o comerciales.