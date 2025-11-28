Senado inicia proceso para elegir nuevo titular de la FGR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el Senado de la República abrió este jueves el registro oficial de aspirantes al cargo, a través del sitio www.senado.gob.mx, proceso que concluirá el próximo domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas.

Una vez cerrada la convocatoria, la Junta de Coordinación Política del Senado revisará el 2 de diciembre los expedientes recibidos y seleccionará al menos 10 candidaturas, que serán puestas a consideración del Pleno mediante la Mesa Directiva.

Tras su aprobación, la lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá diez días para integrar una terna que regresará al Senado para su votación definitiva. Los tres aspirantes comparecerán ante los legisladores, quienes designarán al nuevo fiscal mediante el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

Se prevé que todo el proceso concluya antes del 15 de diciembre, fecha límite del actual periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta. La persona designada tomará protesta de ley ante el Pleno en esa misma sesión.