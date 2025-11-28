Senado inicia proceso para elegir nuevo titular de la FGR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el Senado de la República abrió este jueves el registro oficial de aspirantes al cargo, a través del sitio www.senado.gob.mx, proceso que concluirá el próximo domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas.
Una vez cerrada la convocatoria, la Junta de Coordinación Política del Senado revisará el 2 de diciembre los expedientes recibidos y seleccionará al menos 10 candidaturas, que serán puestas a consideración del Pleno mediante la Mesa Directiva.
Tras su aprobación, la lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá diez días para integrar una terna que regresará al Senado para su votación definitiva. Los tres aspirantes comparecerán ante los legisladores, quienes designarán al nuevo fiscal mediante el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.
Se prevé que todo el proceso concluya antes del 15 de diciembre, fecha límite del actual periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta. La persona designada tomará protesta de ley ante el Pleno en esa misma sesión.
El proceso de sucesión se activó tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo de fiscal general este miércoles. La decisión fue avalada por mayoría en el Pleno senatorial. Según fuentes de la FGR, el funcionario asumirá un nuevo rol diplomático como embajador de México en Alemania.
Tras su salida, Ernestina Godoy Ramos fue nombrada encargada de despacho de la FGR, luego de dejar su cargo como consejera jurídica del Ejecutivo federal.
En un mensaje, Godoy agradeció la confianza de la presidenta Sheinbaum:
"Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación."
Godoy, quien ya se encuentra al frente de la Fiscalía de forma interina, podría ser una de las figuras incluidas en la terna que enviará el Ejecutivo, dadas su trayectoria, cercanía política con el proyecto del actual gobierno y experiencia en materia de procuración de justicia.
