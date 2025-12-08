Emporio Ixtapa cierra sus puertas por huelga; turistas son reubicados en otros hoteles

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentra el pago íntegro de utilidades, compensación de horas laborales no reconocidas —especialmente en turnos mixtos y nocturnos—, así como mejoras en el salario base y en los bonos por propinas.

Además de las afectaciones operativas y logísticas, el paro representa un duro golpe a la imagen turística de Ixtapa-Zihuatanejo en plena temporada alta decembrina, situación que podría tener efectos económicos significativos si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.