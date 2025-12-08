Emporio Ixtapa cierra sus puertas por huelga; turistas son reubicados en otros hoteles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Hotel Emporio Ixtapa, uno de los complejos turísticos más reconocidos en Zihuatanejo, Guerrero, cerró sus puertas tras el estallamiento de una huelga laboral encabezada por al menos 140 trabajadores sindicalizados, quienes reclaman el incumplimiento de derechos laborales.
Desde el pasado fin de semana, empleados de diversas áreas como recepción, cocina, limpieza, seguridad y atención al cliente suspendieron actividades, colocando banderas rojinegras en el acceso principal. La protesta ha obligado al hotel a cesar todas sus operaciones, como confirmó la administración a través de un comunicado oficial emitido el domingo 7 de diciembre, en el que se declara una “contingencia operativa” y se informa que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.
Además, según reportes del medio local Diario Digital ANZ, los huéspedes que tenían reservaciones activas están siendo trasladados a otros hoteles cercanos. Sin embargo, algunos turistas manifestaron inconformidad al considerar que las alternativas ofrecidas no tienen el mismo nivel de calidad que el Hotel Emporio.
Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentra el pago íntegro de utilidades, compensación de horas laborales no reconocidas —especialmente en turnos mixtos y nocturnos—, así como mejoras en el salario base y en los bonos por propinas.
Además de las afectaciones operativas y logísticas, el paro representa un duro golpe a la imagen turística de Ixtapa-Zihuatanejo en plena temporada alta decembrina, situación que podría tener efectos económicos significativos si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.
