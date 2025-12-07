Empleados del Hotel Emporio de Ixtapa estallan huelga por incumplimientos laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores del Hotel Emporio Ixtapa, ubicado en el municipio turístico de Zihuatanejo, Guerrero, iniciaron un paro laboral indefinido como medida de protesta ante el incumplimiento de diversas condiciones laborales por parte de la administración del hotel.

La huelga fue detonada luego de no alcanzar acuerdos en la revisión del contrato colectivo de trabajo correspondiente al periodo 2026. Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran el pago completo de utilidades, el incremento de propinas, mejores condiciones laborales y el respeto a las prestaciones establecidas por ley.

De acuerdo con reportes locales, más de 160 empleados sindicalizados decidieron colocar banderas rojinegras en las instalaciones del hotel, impidiendo el acceso y las operaciones normales del establecimiento. Esta acción representa una afectación directa al sector turístico de la región en plena temporada decembrina.