"El Tucán" se deslinda de ataque a Ciro Gómez Leyva; "yo no tengo nada que ver"

Él me dijo de viva voz el día de ayer, dijo, 'yo respeto al señor Ciro Gómez Leyva por su calidad moral como periodista, respeto la libertad de expresión, pero lo que yo quiero aclarar es que yo no tengo nada que ver con ese atentado. Me duele mucho que el empresario Salinas Pliego siendo tan serio, tan responsable, se atreva a señalarme y acusarme de un hecho que no cometí'", dijo en entrevista el abogado.