El documento mexicano que no basta para cruzar a EE.UU.

Este documento, que muestra una vigencia de 10 años, permite estancias breves de hasta 6 meses en ciertos contextos. No obstante, muchos viajeros confunden su alcance y creen erróneamente que sustituye a la visa tradicional y al pasaporte.

Aunque es práctica para viajes fronterizos por tierra, su uso está restringido en otros contextos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece que no puedes ingresar por vía aérea o marítima solo con la visa láser. En estos casos, se requiere también un pasaporte mexicano vigente y una visa B1/B2.