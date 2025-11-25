El día que robaron la lotería en vivo y nadie se dio cuenta

La serie mexicana revive uno de los escándalos más grandes en la historia reciente del país: el sorteo 2518 del Melate, realizado en enero de 2012, con una bolsa acumulada de 160 millones de pesos.

Netflix retoma esta historia con libertad creativa pero con un hilo conductor que no deja dudas sobre su inspiración. El personaje principal, José Luis Conejera (interpretado por Alberto Guerra), es un funcionario gris que se convierte en el cerebro detrás de una operación fraudulenta sin precedentes. Le acompaña Ana Brenda Contreras en el papel de Laura Conejera, quien duda sobre el camino que ha tomado su familia.

Otros personajes, como Charly, Gilberto, Mario y Lina, dan vida a una red de corrupción, codicia y traición que refleja las complejidades del caso real. Lejos de ser una simple recreación documental, Me late que sí propone una narrativa cargada de tensión y humor negro que conecta con una audiencia cada vez más interesada en historias donde la realidad supera a la ficción.